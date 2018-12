Tre driftige mennesker og en stor blå saks: Rundkørselskunst på vej til Skærbæk

- Saksen, som er en del af udsmykningen, har referencer både til områdets fortid med en kniplingsindustri, men også til HH Simonsens egen nutidige virksomhed med frisørartikler. HH Simonsen er et lokalt forankret firma i vækst, hvor vi både vil synliggøre vores virksomhed, såvel som at skabe et markant vartegn ved indgangen til Skærbæk. Skulpturen indeholder en visualisering om samarbejde, som både dækker firmaets egen historie, men også er en almen historie, skriver Stig Jensen i ansøgningen til kommunen, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i.

Sådan beskriver virksomheden økonomidirektør og medejer af HH Simonsen, Stig Jensen, Skærbæk, den skulptur, som virksomheden ønsker at opstille i rundkørslen Aabenraavej/Energivej. Projektet har været på beddingen i næsten tre år. Men opstillingen har bl.a. måttet afvente udarbejdelse af retningslinjer for kunstnerisk udsmykning i bl.a. rundkørsler i de kommunale vejnet. Rundkørslen i Skærbæk blev klar i efteråret 2016.

Den vil nu blive forelagt et nedsat bedømmelsesudvalg. Medlemmerne skal ud over det kunstneriske indtryk også vurdere, hvorvidt skulpturens pladejern udgør en fare for trafikanter, hvis uheldet skulle være ude.

- Det er en tidløs historie om at samarbejde, hvor hver figur, selvom de er markant forskellige, udgør en samlet form, der munder ud i en arketype af en saks-form. Skulpturen vil blive placeret i midten af rundkørslen Åbenråvej/Energivej i Skærbæk. Den vil blive opfattet meget forskelligt, alt efter hvilken vej man kommer ind i rundkørslen. Figurerne vil, fordi de er forholdsvis tynde udskårne flader, "forsvinde" og "dukke op". Figuren udgør et samlet hele, men ser markant forskellig ud, alt efter hvilken vinkel, den ses fra, fremgår det af ansøgningen.

Pejlemærke

En af de tre væsentlige forudsætninger for at opnå en tilladelse lever HH Simonsen på forhånd op til. Således skriver virksomheden, at den på tager sig ansvar for både bevarelse og vedligeholdelse af udsmykningen.

- Vi har stor interesse i, at kunstudsmykningen viser sig bedst muligt frem, da den står i nær tilknytning til vores virksomhed. Desuden visualiserer den ikke alene firmaets værdier, men sender i høj grad et alment værdisignal og skaber et markant kunstnerisk pejlemærke i kommunen, skriver virksomheden i ansøgningen, der er dateret 8. maj 2018 og afsluttet med håb om en hurtig sagsbehandlingstid.

Ifølge planen skal bedømmelsesudvalget indkaldes i december, hvorefter teknisk udvalg kan have ansøgningen på dagsorden i januar.