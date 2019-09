Tre brandværn rykkede ud til brand i lade

Skast: Lidt efter midnat natten til torsdag, fik Brand & Redning Sønderjylland en melding om en brand i Skast. Indsatsleder Per Munch Frandsen rykkede ud med assistance fra lokale brandværn.

- Da vi kommer frem, så er der brand i et lille halmoplag i den ene ende af en større lade, fortæller han torsdag.

De frivillige brandværn fra Visby, Bredebro og Højer var i Skast.

- Jeg kalder Højer på vej derud fordi, at vi kun får den melding derudefra, at der brænder noget halm i en lade. Det er sådan et vidt begreb, men det kan også være 1000 big-baller. Så for at være på forkant, så kalder jeg Højer, fortæller Per Munch Frandsen.

- Heldigvis så kunne vi slippe Højer relativt hurtig fri derude, og så kunne de køre hjem og sove videre, fortæller indsatslederen.

Selve slukningen på gården tog cirka en halv times tid.

Ifølge Per Munch Frandsen var hverken dyr eller mennesker i fare under branden. Dele af laden blev beskadiget.