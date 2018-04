Transportministeren blev udspurgt på Schackenborg

MØGELTØNDER: Transportminister Ole Birk Olesen (LA) fik masser af spørgsmål fra salen, da han fredag eftermiddag stillede op som gæst i Schackenborg Slots foredragsrække "Mit Sønderjylland". For Transportministeren var på hjemmebane - sådan næsten da. Den 45-årige minister er nemlig opvokset i Agerskov, men oplægget blev hurtigt til en trafikpolitisk debat med de mange fremmødte, da han delte sine visioner for fremtidens danske infrastruktur.

En del kritiske spørgsmål fulgte også med, for hvordan skal fremtidens infrastruktur egentligt være? Og hvad er Ole Birk Olesens bud på, hvordan man bedst investerer, når Danmark for eksempel skal geares til en fremtid med biler, der måske er selvkørende?

- Der er altid kritiske røster, når man som her har et stort fokus på de lokale investeringer. For mig er det godt at få at vide, hvad der er vigtigst for et lokalområde som her, siger Ole Birk Olesen.