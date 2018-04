Skærbæk: På Gallerie Erz gør Else Pia Martinsen Erz klar til at åbne udstillingen "Fri som Fuglen" i perioden den 27. maj til 10. juni.

"Fri som Fuglen" er Else Pia Martinsen Erz kunstneriske hyldest til naturen og især fuglene - her ofte med fokus på den ikoniske trane, der hvert år i stort antal forlader Nordafrika for via Spanien, Frankrig og sidst Tyskland at flyve op til Hornborgasjön i Sverige, lyder det fra kunstneren i en pressemeddelelse.

- Vi er så heldige at der ved Løgumkloster og ved Vadehavet er enkelte traner som syntes det er attraktiv at besøge området, nogle bliver endda for at yngle, skriver Else Pia Martinsen Erz, og tilføjer:

- Tranen er Europas højeste fugl, måske den smukkeste, måske den mest elegante. For mig er dens ynde og færden inspirerende og spændende. Ligesom alle trækfuglene i Vadehavet har de hver især deres helt unikke måde at være i verden på - og alligevel er der en plads til alle, lyder det.

Udstillingen kan ses alle dage kl. 11-17.