Trampestien får mange ben at gå på

Tønder Kommune: Det bliver blandt andet borgere fra Handicap Tønder, der skal hjælpe med drift og vedligehold af den 54 kilometer lange Marskstien, der officielt indvies den 16. august i år. Der er nu oprettet et serviceteam "Marskhjælperordningen", der skal hjælpe til med med drifts- og vedligeholdelsesopgaverne på stien. Teamet får base på Vidåværkstedet, hvor en koordinator skal stå i spidsen for teamet. Teamet vil bestå af omkring syv borgere, der er tilknyttet beskæftigelsen i Handicap Tønder, og det vil sige Vidåværkstedet, Lærkely og Aktivitetshuset i Toftlund. Desuden kan borgere fra Kompetencecenteret og de psykiatriske støttekorps deltage.

Testversion

Planen er, at borgerne kan melde sig til teamet, og der bliver også løbende inviteret nye ind, som kan have gavn af at deltage i ordningen. Der vil derfor være en vis udskiftning af teammedlemmer, da borgerne i praksis melder sig til at være en del af teamet i en given periode.

Der vil blive lagt stor vægt på, at borgerne selv er med til at finde ud af, hvilke konkrete opgaver, der skal løses. Umiddelbart er det meningen, at "Marskhjælperordningen" skal holde opsyn, varetage simpelt vedligehold, som at rengøre, flytte og opsætte skilte, slå græs rundt om skilte og fjerne affald.

Marskstien bliver officielt indviet 16. august. Der blev åbnet en testversion i sommeren 2018, der består af trampesti og senere udvidelse med fugleskjul, shelterpladser, kaffepladser og formidlingsstationer ved Lægan Pumpestation, Højer Mølle og Vidåslusen.