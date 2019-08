Traktorfører i kritisk tilstand efter voldsomt solouheld

En 49-årig mand fra Mårslet kom alvorligt til skade ved et solouheld søndag eftermiddag i Vester Åbølling. Politiet antager, at et ildebefindende var årsag til ulykken.

VESTER ÅBØLLING: - Hans tilstand er fortsat særdeles kritisk, og han risikerer at få alvorlige mén. Sådan lyder meldingen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, efter færdselsulykken søndag eftermiddag i Vester Åbølling nord for Skærbæk. Her kørte en 49-årig mand fra Mårslet i grøften med en traktor og et læs korn på omkring 13 tons. Ifølge vicepolitikommissær Thomas Berg, Sønderborg, krydsede vogntoget to grøfter. Det gjorde, at traktoren væltede rundt, og føreren altså kom alvorligt til skade.

Helikopter tilkaldt Derfor blev der sendt bud efter den tyske redningshelikopter fra Nibøl, der efter indledende behandling på uheldsstedet, fløj den 49-årige til Universitetshospitalet i Odense. Ifølge politiet, er der tale om et solouheld, og det antages, at den 49-årige traktorfører er blevet ramt af et pludseligt ildebefindende, hvilket var årsag til at han mistede herredømmet over traktoren.