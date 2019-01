Traktor brød i brand

HOLME/ØSTER HØJST: Det kunne have gået meget værre søndag morgen, da en traktor udbrændte i Øster Højst. Brandvæsnet blev tilkaldt, da der var frygt for, at branden i traktoren kunne sprede sig til nærliggende bygninger, men det lykkedes at få slukket ilden, inden det kom så vidt. Især takket være en gunstig vindretning, forklarer beredskabsinspektør Thomas Lund Sørensen:

- Der var gået ild i en traktor med vogn. Traktoren havde lige været i brug, men var så brudt i brand efter den var blevet sat. Vi fik anmeldelsen om, at den stod tæt på bygninger, men det viste sig heldigvis, at der både var en rimelig afstand, samtidigt med at vinden blæste røgen væk fra bygningerne. Det gjorde vores job lidt lettere, men traktoren udbrændte desværre.

Derudover skete der også store skader på den vogn, som traktoren var spændt for. Branden brød ud på en gård på Holmevej i Holme omkring klokken 08.00, og tog cirka en time at slukke, fortæller Thomas Lund Sørensen.