Trak pistol: Voldsom ung mand varetægtsfængslet efter grundlovsforhør

To betjente blev truet på livet af en 28-årig mand fra Bredebro-området. Han havde en pistollignende genstand i hånden. "Pistolen" viste sig at være en softgun.

Sønderborg/Bredebro: Der blev ikke taget chancer fra politiets side, da tre betjente kom med en bæltefikseret 28-årig mand fra Bredebro-området til et grundlovsforhør ved retten i Sønderborg tirsdag. Undervejs i grundlovsforhøret trak det op til drama. Anklager Tine Pedersen ville høre nærmere ind til en voldsom episode ved Bredebro-området mandag, hvor to betjente følte sig truet. Det ville den 28-årige ikke høre på. Han ville heller ikke fortælle, hvad der var foregået før politiets ankomst. Den 28-årige hidsede sig op og ville ind i et lytterum. Det fik den tydelige psykiske uligevægtig unge mand lov til af dommer Jens Schultz-Hansen samtidig med, at advokat og forsvarer Erik Dreyer var med på, at anklageren derefter ridsede op, hvad sagen handlede om.

Skal jeg skyde dig? 28-årig mand, varetægtsfængslet, efter trusler mod betjent

Amok i bilen Den 28-årige blev anholdt mandag eftermiddag kl. 13.38 under dramatiske omstændigheder foran et hus på en adresse i Vollum nord for Bredebro, hvor politiet pacificerede ham med peberspray. Ordensmagten var i første omgang kaldt ud til det, som lignede husspektakler, men i stedet fandt de den 28-årige siddende i en bil. Han var ophidset og ville have politiet til at forlade stedet. Han kom på et tidspunkt ud ad bilen og slog nogle buler i bilens tag med en bushammer. Derefter satte han sig ind i bilen igen. Han havde en pistollignende genstand i hånden og råbte til den ene af betjentene: - Skal jeg skyde dig, samtidig med, at han svingede pistolen i retning af begge betjente. Derefter gik han amok inde i bilen og slog sideruden i stykker.

Peberspray For at få manden under kontrol brugte betjentene peberspray. - I kan bare skyde mig, råbte den unge mand. Han havde under afhøringen sagt, at han ikke længere ønskede at leve, og når han kom ud, ville han gå ud i skoven og hænge sig. Det viste sig, at den pistollignende genstand var en softgun, og det blev i forhøret ikke oplyst, hvor han havde bushammeren fra. Den 28-årige blev varetægtsfængslet i 14 dage, og Kriminalforsorgen skal nu finde en plads på et psykiatrisk hospital, så han kan sidde varetægtsfængslet i surrogat. Den 28-årige har i forvejen verserende sager i det kriminelle system, og anklagemyndigheden vil forsøge at få den seneste sag med i et anklageskrift i en retssag, som i forvejen er blevet berammet torsdag ved retten i Esbjerg.