TØNDER: Et gement tyveri af en trøje udviklede sig torsdag ved middagstid til et røveri, da en tyv greb til lommen for at trække en hobbykniv. Forinden var tyven, der var iført en sort hættetrøje, stukket af med en trøje fra udstillingen i tøjforretningen Wagner i Vestergade i Tønder.

Trøjen til en værdi af 269 kroner lå udstillet umiddelbart udenfor forretningen, og var åbenbart en for stor fristelse for manden. Ejeren af en naboforretning overværede, hvordan tyven pludselig løb med trøjen. En butiksassistent fra Wagner blev alarmeret og fulgte efter tyven gennem smøgen ved Tealight, der fører om til Allégade. Her stod en anden ekspedient fra Wagner og røg. Han satte i løb efter tyven om til torvet bag Intersport, hvor tyven pludselig greb til lommen - angiveligt for at trække en hobbykniv.

- Man bliver meget bange. Især, når man ikke har været udsat for sådan noget før, siger ekspedienten Morten Danielsen, der hurtigt vendte om og løb tilbage til forretningen, hvorfra der blev slået alarm til politiet.

Få minutter senere måtte gågadens handlende hoppe til siden, da en politipatrulje med udrykning kørte gennem gågaden op mod Torvet.

Ifølge den 27-årige ekspedient lykkedes det hurtigt for betjentene at finde frem til trøjen og røveren, som betjentene betegnede som en "gammel kending" over for ekspedienten.