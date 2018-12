RANGSTRUP: Brandvæsnet var onsdag morgen klokken 9.10 ude på en meget hurtig opgave i Rangstrup. På Over Jerstalvej kørte en bilist med trailer, men et hjulleje eller lignende må have fejlet på traileren. I hvert fald var det ene hjul på traileren blevet så varmt, at der udbrød en mindre brand:

- Vi var ude at slukke en brand i en trailer. Af en eller anden årsag var hjulet blevet så varmt, at dækket begyndte at brænde. Vi fik hurtigt styr på situationen og kunne køre hjem igen, fortæller indsatsleder Per Frandsen fra Brand og Redning Sønderjylland.