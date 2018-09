Trafikuheld spærrede kortvarigt Rute 11

REJSBY/BRØNS: Morgentrafikken blev torsdag afbrudt klokken 08.04 af et færdselsuheld på Rute 11 mellem Rejsby og Brøns. Her kørte en bilist i nordlig retning og kørte op bag i en anden bil, der holdt stille og afventede at dreje til venstre ind på en ejendom.

Bilen, der påkørte, endte i grøften, men ingen af de to bilister kom noget alvorligt til. De er dog begge kørt på sygehuset til et nærmere tjek, forklarer vagtchef Ivan Gohr Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I første omgang var meldingen, at kun den ene bilist skulle ind til undersøgelser. Brand og Redning Sønderjylland blev også tilkaldt til stedet, fortæller indsatsleder Thomas Lund Sørensen:

- Da vi kom ud til stedet, var vores kolleger fra ambulancen i gang med at hjælpe en teknisk fastklemt. Det vil sige en person, der klager over eksempelvis nakkesmerter, men ikke sidder fast. Vi måtte spærre vejen af, og fik personen ud.

Rute 11 var spærret i cirka en halv time som følge af uheldet, og genåbnede cirka klokken 08.40.