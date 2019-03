Trafikforlig løber let henover rute 11

- Jeg havde gerne set, at rute 11 var mere på dagsordenen. Det er godt, at den får en tur syd for Varde. Men det er skuffende, at man ikke har set i retning af strækningen mellem Tønder og Esbjerg. Det er skuffende - helt klart skuffende, siger Henrik Frandsen.

Til gengæld er der i forliget enighed om at afsætte 400 millioner kroner til forbedret kapacitet på rute 11 mellem Korskroen og Varde. Dette projekt afventer nu en VVM-undersøgelse og kan - hvis alt går vel - sættes i gang i 2024. Men rute 11 mellem Tønder og Esbjerg må altså nøjes med at få en ny screening. Sådan en lavede man også i 2012:

Der er i forliget lagt op til, at man vil bruge 2,5 millioner kroner på at foretage en såkaldt screening af rute 11 mellem Tønder og Esbjerg. Det er en kortlægning af behovet for opgraderinger.

- Så sent som i november og december var jeg med mine kolleger fra Esbjerg og Varde til møde i Trafikministeriet for netop at markere de udfordringer, vi har her. Det er imødekommet en smule, blandt andet med jernbaneoverskæringerne, som vi har kæmpet for ikke at få lukket.

Forslag i ubalance

Aftaleteksten bærer overskriften "Aftale om et sammenhængende Danmark", og netop ønsket om sammenhæng og jagten på et Danmark i god balance skurrer noget i ørerne hos Tønders borgmester:

- Man må sige, at de ikke har fundet balancen helt. For mig at se, er det ikke et udspil i fuld balance, siger han og fortsætter:

- Jeg vil klart italesætte, at det er bydende nødvendigt at få rute 11 opgraderet til fremtiden. Det er et langt, sejt træk, men vi har ikke tænkt os at give op. Det er helt essentielt for Tønder Kommune, at vi får vejen opgraderet, slår han fast.

Samtidig tilføjer han også, at han vil se på mulighederne over grænsen. Syd for grænsen er der også trafikale udfordringer, så snart rute 11 rammer landegrænsen og bliver til B5:

- Vi vil gerne intensivere kontakten sydpå, og det er ikke længe siden jeg har holdt møde med kolleger fra Kreis Nordfriesland om netop dette. De har nøjagtigt de samme udfordringer på B5, afrunder han.