Trafikanter trykkede for meget på speederen

Tønder: Færdselsbetjente fra Syd- og Sønderjyllands Politi gennemførte i torsdags trafikkontrol i Tønder Kommune. Det oplyser politiet på dets hjemmeside.

Kontrollen foregik fra klokken 14.00 til klokken 22.00, og den fandt sted i Løgumkloster, Toftlund og Skærbæk. Ved kontrollen noterede betjentene i alt 62 sager, og i over halvdelen af sagerne - 36 i alt - var der tale om, at trafikanterne kørte for stærkt. 10 af de trafikanter, som fik bøder, kørte på knallert, oplyser politiet. Her var der tale om forskellige overtrædelser af færdselsloven - manglende styrthjelm, manglende forsikring med mere.