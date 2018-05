Trænerfyring i FC Sydvest

Jacob Stolberg er fortid som cheftræner for FC Sydvest 05. Klubben forklarer bruddet med, at de sportslige resultater er udeblevet, og at man nu vil bruge sæsonens resterende kampe til at finde den rette indstilling til næste sæson.

TØNDER: Der bliver tale om et skifte i både stil og tilgang til fodbolden, når FC Sydvest 05 onsdag tager imod BK Frem på hjemmebane i Tønder. Tirsdag opsagde FC Sydvest samarbejdet med cheftræner Jacob Stolberg og præsenterede allerede ved samme lejlighed en ny cheftræner i form af Kim Munch, der ligesom sin forgænger har et langt samarbejde med FC Sydvest i ryggen.

Men de to trænere arbejder ganske forskelligt, forklarer bestyrelsesmedlem Flemming Jordt, og understreger, at der ikke ligger uvenskab til grund for opsigelsen af Jacob Stolberg:

- Vi har valgt at skifte træner, fordi vi gerne vil have ny energi ind i truppen. Det kan vi få ved at tage en mere verbal træner som Kim ind, for det dræner spillerne for energi, når det går, som det er gået i denne sæson. Vi mener, at en ny træner kan bidrage med den her nye energi, forklarer Flemming Jordt og fortsætter:

- Jacob kender gamet såvel som vi, og når resultaterne ikke er der, så peger pilen på træneren først. Jacob har i mange år gjort et godt stykke arbejde for klubben, og det vil han gerne fortsætte med. Derfor vil han fremover også få en rolle i FC Sydvest 05, og det er vigtigt for mig at understrege, at vi på ingen måde skilles som uvenner, forklarer Jordt.