Træner om TMT-topkamp: Det er unikt

Bliver der noget at juble over for TMTs røde djævle i Tønderhal 2 søndag? Træner Torben Sørensen melder alle spillere fit for fight og håber, at stemningen på lægterne bliver i top. På banen giver det sig selv, siger han. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

TMT-træner Torben Sørensen mener, at der venter en helt speciel oplevelse søndag, når to håndboldhold og to fankulturer mødes til topopgør i Tønderhal 2.

TØNDER: Der venter en helt speciel oplevelse for både spillere og tilskuere, når TM Tønder Håndbold og Fredericia HK søndag løber på banen til den længe ventede topkamp mellem divisionens nummer 1 - Tønder - og nummer 2 - gæsterne fra Fredericia HK. Træner Torben Sørensen glæder sig både til stemning og kamp. - Jeg glæder mig til at møde Fredericia. Helt vildt, siger træneren og fortsætter: - Det er da imponerende, at to hold med sådan to fankulturer mødes i en topkamp mellem to vinderhold. Jeg håber på fuld power på lægterne - og på banen naturligvis. Men på banen skal det nok komme af sig selv. TMT-træneren melder om stærkeste opstilling - når der ses bort fra langtidsskader. Dermed stiller TM Tønder i samme opstilling som i de seneste to opgør.

Alt er ikke tabt ved et nederlag. Det er en fordel at vinde, men man skal huske på, at der resterer syv kampe efter søndagens opgør. Torben Sørensen, TMT-træner, om søndagens topkamp mod Fredericia

Foto: Claus Thorsted TM Tønder topper lige nu 1. division à point med gæsterne fra Fredericia. Arkivfoto: Claus Thorsted

Stolpe ud - stolpe ind Torben Sørensen er opmærksom på, at fire af Fredericia-spillerne har huseret i Tønder inden for de sidste par år. Så mandskaberne har et indgående kendskab til hinanden. Derfor bliver det dagsformen, der afgør, hvem der trække sig som vinder: - Hvem rammer stolpe ud, og hvem rammer stolpe ind? Torben Sørensen peger også på, at mens søndagens kamp bare er Fredericias andet opgør på 10 dage, så har spillerne på TMT-holdet søndag været i aktion tre gange - på ni dage. - Det er ikke en normal optakt. Det bliver ikke afgørende, så det skal nok gå, lyder det fra træner Sørensen.

Totalt udsolgt Nu er kampen af stort set alle i nærheden af 1. division udråbt som topkampen - altså den der afgør, hvem der rykker op i ligaen - og hvem der må blive tilbage. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis være, mener Torben Sørensen: - Alt er ikke tabt ved et nederlag. Det er en fordel at vinde, men man skal huske på, at der resterer syv kampe efter søndagens opgør. Så vinderen får en lille fordel. Torben Sørensen pointerer, at TM Tønder ikke har en målsætning om at vinde divisionen - men om at blive blandt de tre bedste: - Vores målsætning er at vinde hver kamp. At vi allerede nu ligger nummer ét er bare fantastisk. Som vi skrev i JydskeVestkysten fredag, så var der allerede totalt udsolgt til kampen flere dage før, spillerne træder ind på gulvet i Tønderhal 2. Kampen mellem TM Tønder - Fredericia HK fløjtes i gang søndag klokken 15 i Tønderhal 2.