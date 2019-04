Det er her ved siden af anlægget med de gasdreve varmepumperpå Energivej, at Tønder Fjernvarmeselskab agter at etablere det kommende flisværk. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Tønder Fjernvarmeselskab præsenterer torsdag aften planerne til et flisværksprojekt på Energivej. Hvis medlemmerne nikker ja, er selskabet klar til at investere godt 30 millioner kroner. Værket forventes klar i slutningen af 2020, og vil give en mærkbar besparelse hos 2800 privat- og erhvervskunder.

TØNDER: Forbrugerne under Tønder Fjernvarmeselskab må til lommerne, når de vil holde varmen. Selskabet ligger i den dyre ende, når det gælder varmeprisen. Det er en udfordring, som bestyrelsen har taget op. På en ekstraordinær generalforsamling torsdag aften præsenterer selskabet planerne for et nyt flisværk. Nikker medlemmerne ja til projektet, vil det ifølge formand Peter Nørkjær kunne dække 25-30 procent af selskabet årlige behov og samtidig medføre en mærkbar besparelse. - For et standardhus forventer vi en årlig besparelse på cirka 1600 kroner, siger Peter Nørkjær.

Varmeprisen Udviklingen i fjernvarmepriserne fra december 2017 til januar 2019 i de lokale fjernvarmeselskaber i Tønder Kommune fremgår af Forsyningstilsynets prissammenligning. De anførte prisen gælder et typisk hus på 130 kvadratmeter.Toftlund Fjernvarme: 18.016 kroner - prisstigning på 93,3 procentHavneby Varmeværk: 20.652 kroner - prisstigning på 0,1 procentFrifelt- Roager Kraftvarme: 20.170 kroner - prisstigning på 0 procentTønder Fjernvarme: 17.372 kroner - prisstigning på 20,3 procentBrøns Kraftvarme: 15.486 kroner - prisstigning på 5,6 procentLøgumkloster Fjernvarme: 15.476 kroner - prisstigning på 13,5 procentSkærbæk Fjernvarme: 12.153 kroner - prisstigning på 5,1 procentBredebro Varmeværk: 10.997 kroner - prisstigning på 12,8 procent

Formanden for Tønder Fjernvarmeselsksab, Peter Nørkjær, ser frem til at præsentere flisværk-projekt på den ekstraordinære generalforsamling torsdag aften. Foto: Martin Franciere

På Energivej Tønder Fjernvarme har senest etableret et varmepumpeprojekt i samarbejde med Hydro i Tønder Nord. Efter de gældende regler på varmemarkedet er det netop dette projekt, der åbner for at bygge flisværket. - Størrelsesmæssigt bliver værket lidt mindre, end vi kunne ønske os, men det er det største, vi kan lave, når vi skal overholde de samfundsøkonomiske beregninger, som vi er underlagt, lyder det fra formanden. Torsdag aften fremlægges projektet, og Peter Nørkjær forventer, at de fremmødte medlemmer bakker op og stemmer ja. - Vi har haft nogle diskussioner om, at bestyrelsen selv kunne godkendte projektet. Men vi har den holdning, at når vi investerer et beløb, vil vi have vore forbrugere med.

30 millioner kroner Flisværkprojektet har et budget på omkring 30 millioner kroner. Værkets fuldautomatiske hjerte inklusive robotanlæg etableres i en 800 kvadratmeter omkring 10 meter høj bygning, hvor der ud over de tekniske anlæg også vil være lagerkapacitet. Dertil kommer en skorsten på op til 50 meter. Så det bliver en synlig bygning, og den udføres i beton. - Der anvendes tunge materialer, så vi begrænser lydudspil, forklarer formanden. Det nye flisværk bliver fjernvarmeselskabets femte produktionssted. Ud over den store gaskeddel på Energivej, der altså bliver nabo til flisværket, er der de mindre kedler på Grønnevej, de nye varmepumper på Hydrovej og så altså den ældre central og selskabets hovedsæde i Østergade. Netop centralen i Østergade drosles yderligere ned, når det nye flisværk står klar. Efter planen udfases den ene varmekeddel helt, mens den anden er udset til at være reserve i en spidsbelastningstid.

Klar næste år Under forudsætning af medlemmernes ja, kan det videre arbejde med etableringen af det nye værk gå i gang på fredag. Papirerne til en byggesag hos Tønder Kommune ligger klar, og alt efter behandlingstid på rådhuset og selve byggeriet, forventer fjernvarmens bestyrelse, at det nye værk vil stå klar inden udgangen af 2020. - Et meget optimistisk bud er, at værket står klar til varmesæsonen i oktober 2020. Men der plejer jo altid at være noget, der driller, så sidst på året er nok det mest realistiske bud, siger Peter Nørkjær. Et flisværk, som Tønder Fjernvarmeselskab nu satser på, er et almindeligt syn og en afprøvet teknologi inden for varmeforsyningen. I Tønder Kommune findes flisværker blandt andet i Bredebro, Løgumkloster og Skærbæk.