Traditionsstævne samler 39 hold i Møgeltønder

MØGELTØNDER: Det er en tradition, der går adskillige håndbold-generationer tilbage. Kristi himmelfartsdag er på Tønderegnen lig med udendørs håndboldsstævne. Gennem adskillige årtier har de lokale klubber stået som arrangør for stævnet, der afvikles i samarbejde med DGI Sønderjylland.

Helt præcist, hvor mange år stævnet rækker tilbage, ved formanden for TM Tønder Ungdom, Bent Clausen, ikke. Han har rundet de 50, og da han var lille U6-spiller i en gul Møgeltønder UIF-trøje var stævnet allerede en tradition.

Det er netop i Møgeltønder, at årets udgave afvikles i år. Det sker i et samarbejde mellem TM Tønder Ungdom og DGI Sønderjylland Håndbold. Tidligere samlede stævnet altid over 100 hold, men interessen for udendørs-håndbold har været dalende.

- I år er der 39 tilmeldte hold. Det er på niveau med de omkring 40, der var med sidste år i Løgumkloster, siger Bent Clausen.