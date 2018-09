Tovholder før pokalkamp: Det er noget særligt

- Det er noget særligt for det første, at der kommer et superligahold på besøg, og det er også noget særligt, at det lige er AGF, som vi ikke har mødt før, fortæller Jørgen Kristensen, der var involveret i afviklingen af tidligere pokalkampe mod EfB, Horsens og AaB og nu er tovholder på afviklingen af AGF-kampen.

Vi får brug for held og dygtighed, men vi giver det chancen, og tror på, at vi kan skabe sensationen.

- Jeg må indrømme, at jeg håber, der kommer over 1000, siger Jørgen Kristensen, der er optimistisk forud for de 90 minutter mod AGF.

Han håber på et talstærkt publikum - det kommer blandt andet til at tælle en del Ballum-borgere. Ballum IF har således købt 100 billetter, som er delt ud i byen.

Jørgen Kristensen forventer en underholdende kamp, og han håber, at både publikum og AGF får en oplevelse af, at der spilles god fodbold her på egnen.

Tror på sensation

Hans Henrik Andreasen, der er cheftræner for FC Sydvest, har stor respekt for kampens modstander, AGF, der i øjeblikket indtager femtepladsen i landets bedste række.

-Det er det eneste ubesejrede hold i Superligaen, og de har kun tabt fire kampe i hele 2018, så det bliver en svær kamp. Vi får brug for held og dygtighed, men vi giver det chancen, og tror på, at vi kan skabe sensationen, siger han.At det er et stort hold, der kommer til byen, har cheftræner Hans Henrik Andreasen også bemærket hos sine spillere.

- Jeg har observeret, at spillertruppen glæder sig mere end normalt til kampen. Det kan jeg da godt forstå, for det skal da ikke være nogen hemmelighed, at det er mere spændende at møde AGF foran et fyldt Bankparken end for eksempel at spille imod Odder, som vi mødte i 2. division i sidste weekend, siger han.

Efter første runde af pokalturneringen oplevede cheftræneren, at FC Sydvest løb tør for kræfter i den efterfølgende 2. divisionskamp. Det frygter han dog ikke kommer til at ske igen, da klubben sidst i transfervinduet fik hentet tre forstærkninger til holdet.

- Vi kommer til at stille i den stærkeste opstilling, vi kan. Jeg mener, at vi på grund af de tre tilgange har en bredere trup nu, så jeg frygter ikke, at vi får et efterslæb til weekendens kamp i 2. division, afslutter han.