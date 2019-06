Og så var det en ringe trøst, at netop Martin Andersen efterfølgende blev diskvalificeret og fik frataget både mesterskabspoint og vinderpokalen.

Alt andet end et drømmescenarie for Ole Petersen og hans team.

I finalen fik Bredebro-køreren den bedste start, men blev efterfølgende torpederet af konkurrenten. Så det, der lignede en plads på podiet, blev på et sekund forvandlet til en plads bagest i feltet og en slutplacering som nummer 10.

I finaleheatet stod Ole Petersen i Super GT i første startrække side om side med sidste års mester Martin Andersen. På vejen til finalen havde de to haft mange tætte dueller på den bakkede bane nord for Aarhus.

BREDEBRO: Fra "jaaa" til øv og surt show, kan der i autoræs ofte kun være brøkdele af et sekund. Det kan både publikum, mekanikere og kørere tale med om. Det gælder ikke mindst for Ole Petersen fra Bredebro, der søndag på Ring Djursland fik forvandlet det, der lignede en vinder-weekend, til lidt af en mavepuster og nedtur.

Bilen smadret

Trods den skuffende afslutning, bevarede Ole Petersens teamchef, Dan Petersen, efterfølgende optimismen.

- Vi var godt kørende, og der var rigtig god fart i bilen. Desværre er det ikke altid nok. Det var sort uheld. Men vi er ved godt mod, lyder det fra Dan Petersen.

Han fremhæver ikke mindst hele mekaniker-holdet, der søndag eftermiddag kom på overarbejde. Det skete efter afslutningen af heat 1, hvor Ole Petersen med høj hastighed kørte over målstregen og herefter måtte foretage det, som man i almindelig bilistsprog kalder for en katastrofeopbremsning.

Heatets vinder, Mikkel Mac, havde efter at have passeret det ternede flag, standset sin bil midt på banen, og dermed næsten udløst et harmonika-sammenstød.

Ole Petersen måtte tage turen over græs og grus for at undgå kollisionen, og dermed blev hele undervognen ødelagt.

- Fem mekanikere arbejdede på højtryk i to timer. De fik bilen klar. Vi har det bedste hold, fortæller Dan Petersen.