Torben Sørensens tropper klar til topkamp

Tønder: To tophold. Rækkens topscorer. Vigtige point på spil.

Søndagens kamp i Tønder Sport- og Fritidscenter mellem TM Tønder og Skive fH har stort set alle de ingredienser, der som udgangspunkt skal til for at skabe en spændende kamp.

Mindre spændende bliver kampen ikke af, at det førende hold Fredericia Håndboldklub efter et nederlag i sidste runde kun er et point foran TM Tønder.

- Vi har stadig lidt fokus på bare at ende i top tre, fortæller Torben Sørensen og peger på, at holdet ikke kan gøre noget ved det, hvis Fredericia vinder de resterende kampe.

Hvis førstepladsen glipper, men det lykkes TM Tønder at sikre en kvalifikationsplads, er det ikke ligegyldigt, om det er som to'er eller tre'er.

- Der er det helt klart bedre at blive nummer to end nummer tre, fortæller TM Tønder-træneren og peger på, at nummer to i 1. division starter med en hjemmekamp, når der skal spilles kvalifikationskampe mod nummer tre.

- Når det også er sagt, så forsøger vi at vinde alle kampene, så vi går også efter at blive nummer et, siger han.