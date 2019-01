Topkarakter: Tønders skadeklinik den bedste i landet

Det kan du bruge skadeklinikken til

Skadeklinikken yder hjælp til mindre alvorlige skader. De specialuddannede sygeplejersker i skadeklinikken kan for eksempel hjælpe dig, hvis du:Sygeplejerskerne i skadeklinikken kan henvise dig til skadestuen, hvis din skade viser sig at være større end forventet. Skadeklinikken i Tønder har åbent alle ugens dage fra klokken 8-22.Det er nødvendigt at kontakte lægevagten på 7011 0707 inden man tager på skadeklinikken.