Topholdet tog stikket hjem i Bankparken

FC Sydvest kunne ikke stille meget op mod 2. divisions tophold Jammerbugten. Det fornyede nederlag gør, at Sydvest nu har meget langt til at nå op i den bedre halvdel af rækken.

Fodbold,. 2. division: FC Sydvest - Jammerbugten 0-3 (-1)

Tønder: FC Sydvest kom godt fra start i lørdagens opgør. I kampens indledning lykkedes det hjemmebaneholdet at presse Jammerbugt FC. Det varede dog ikke længe, da Sead Gavranovic bragte Jammerbugt FC foran til stillingen 1-0.

- Vi fik den start, som vi ønskede. Vi kom også ovenpå igen efter deres scoring, og jeg følte at vi var godt med i kampen. I pausen siger jeg til drengene, at hvis vi scorer et mål til, så er vi godt med igen, og så kan kampe tippe begge veje, siger cheftræner Hans Henrik Andreasen.

I anden halvleg kom Jammerbugt FC bedst fra start. 47 minutter inde i kampen bragte Victor Ahlmann Jammerbugt FC yderligere foran til stillingen 2-0. Det havde hjemmebaneholdet FC Sydvest svært ved at komme sig over, og mandskabet fik aldrig rigtigt spillet sig ind i kampen igen. 81 minutter inde i kampen lukkede og slukkede den dobbelte målscore Victor Ahlmann kampen med sit mål til 3-0.

- Vi laver nogle fejl, som man godt kan rette op på, men bare ikke imod Jammerbugt FC. Vi var bevidste om, at vi ved deres tredje mål skulle sørge for, at vi ikke fik en større snitter, beretter Hans Henrik Andreasen.