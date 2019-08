Toftlund er på den anden ende

Og så er der ellers lagt op til et par festlige dage, hvor byens indbyggere får rig lejlighed til at hygge, kæmpe med og mod hinanden, danse og høre musik.

Onsdag tog de yngste og de ældste uofficielt hul på byfesten med poolparty for de mindste i friluftsbadet, mens byens seniorer kastede sig over banko i hallen en time senere - klokken 19.

- Der er ikke noget, der hedder fedtkørsel. Folk kommer for at se action, og hvis man bare kører i ring, så skal jeg nok gøre opmærksom på det, lyder det fra Mr. Byfest himself.

- Der plejer at komme 1500 til 2000 tilskuere, siger Kurt Lyhne, der selv fungerer som speaker under carboxing-arrangementet.

Kurt Lyhne, der i Toftlund også går under navnet Mr. Byfest efter 43 års engagement i byfesten, fortæller, at de 12 bilister og de skrotmodne køretøjer sædvanligvis trækker folk af huse.

Tour de Toftlund

Programmet for byfesten indeholder i år et nyt tiltag - Walk and talk - som er gratis at deltage i.

Her ledes deltagerne ud på de nye vandreruter i og omkring Toftlund. Kurt Lyhne håber, at deltagerne vil få et bedre kendskab til byen, området og ikke mindst stierne, når den én time lange gåtur afvikles i et adstadigt tempo.

- Det er mit håb, at der kommer et halvt hundrede deltagere til Walk and talk. Men det er et forsigtigt gæt, siger Lyhne.

Til torsdagens traditionelle familiecykelløb "Tour de Toftlund" forventes der en del flere deltagere, fortæller byfestarrangøren og sætter tal på: 400 deltagere.

Festen slutter lørdag med fællesspisning og bierfest i festteltet. Klokken 21.30 er der mulighed for at synge sammen med dj Ötzi Double. Festen lukker og slukker lørdag klokken 03.

Fredagens carboxing starter klokken 19, og finder sted 100 meter fra sin vanlige plads mellem skoven og Toftlundhallen.