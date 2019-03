Toftlund: Tre stier klar til officiel indvielse

Toftlund: Projektet med at anlægge Toftlundstierne tog sin begyndelse i 2016, hvor Tønder Kommune var vært ved et borgermøde. Her blev de fremmødte opfordret til at deltage i en arbejdsgruppe omkring projektet med stierne.

Officiel indvielse

Ved indvielsen den 9. marts klokken 14 vil der være taler og indvielse ved borgmester Henrik Frandsen og en repræsentant fra Toftlund Borgerråd.

Mødestedet er bålhytten i Toftlund lystskov. Herefter går man byruten, hvorefter Det Danske Spejderkorps og FDF sørger for forfriskninger.

Bo Jessen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, glæder sig over, at der nu også kommer stier i Toftlund, som er anlagt efter samme koncept som Tønderstierne.

- Og så er jeg rigtig glad for den proces, der har været omkring stiernes tilblivelse, hvor frivillige borgere og kommune har arbejdet tæt sammen. Jeg er sikker på, at stierne vil blive benyttet flittigt og være et plus for byen, siger Bo Jessen.

Også Carsten Madsen, der som frivillig har været med i arbejdsgruppen, glæder sig til indvielsen af stierne.

- Vi har altid haft gode muligheder for at gå nogle dejlige ture omkring Toftlund, men nu er der også noget spændende at gå efter, da man på ruterne kan læse en helt masse om området både omkring historie, geografi og naturen. Stierne ligger bynært, og de er lette at komme til, siger Carsten Madsen.