TOFTLUND/ARNUM: Toftlund Maskinfabrik har overtaget produktionen af små hobby- og erhvervstrailere fra Euro Trailer. Aftalen medfører, at kontoret i Arnum flyttes til Toftlund sammen med to ansatte i produktionen.

Fra systue til trailere

Den store bygning havde tidligere været anvendt som systue i forbindelse med produktion af arbejdsbeklædning. Bygningen ligger i umiddelbar forlængelse af Toftlund Maskinfabrik, og den passer derfor perfekt ind i planerne.

- Vi har en strategi om, at udvikling og produktion skal ske i Danmark, og samarbejdet med Toftlund Maskinfabrik indeholder synergier for begge parter. Vi får en fleksibilitet, der hurtigt kan tilpasses det markedsmæssige behov. Det er vigtigt for os og vores forhandlere. Vi får også let adgang til udvikling af prototyper og test af nye løsninger, siger Euro Trailer-direktør Benjamin Chavel-Schenk i en pressemeddelelse.

Lige nu har Euro Trailer 8-10 modeller, men det tal ventes at stige i fremtiden.