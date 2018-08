Tørkeramt: Vidå Kap er aflyst

Tønder: Det har været en usædvanligt varm og meget tør sommer, hvilket mange sikkert har nydt, men som nu betyder aflysning af den tradionsrige Vidå Kap som en del af 4+-arrangementerne op til Tønder Festival.

- Der er på nuværende tidspunkt meget lidt vand i Vidåen i området omkring Tønder Medborgerhus, hvor Vidå Kap'en afholdes, skriver 4+-koordinator Lene Jensen i en pressemeddelelse.

- Som vandstanden er i øjeblikket, har vi derfor set os nødsaget til at aflyse årets Vidå Kap, da der ikke er nok vand til at kunne afvikle konkurrencen. Under kapsejladsen må åens bund ikke beskadiges eller røres, og dette ville være meget svært at undgå, som det ser ud nu, lyder det videre.

Hvis vejret arter sig lidt mere almindeligt næste sommer, vender Vidå Kap stærkt tilbage.

Kap'en er arrangeret af 4+ i samarbejde med Tønder Gymnasium, EUC Syd, Tønder 10 og Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole./aki