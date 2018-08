Tørken slukker lysene på kirkegården

Det generelle afbrændingsforbud betyder, at det i øjeblikket ikke er tilladt at tænde lys på gravstederne på kirkegårdene.

Tønder: Det varme vejr og den omfattende tørke betyder, at der i øjeblikket er afbrændingsforbud i en lang række kommuner i hele landet, herunder Tønder Kommune. Også på kirkegårdene har afbrændingsforbuddet betydning. Det er nemlig i øjeblikket ikke tilladt at sætte levende lys på gravstederne, som det ellers er en udbredt skik at gøre. På Tønder Kirkegård har de imidlertid ikke haft nogen problemer med levende lys. - Vi er jo, som alle andre, omfattet af afbrændingsforbuddet, og dermed er det selvfølgelig heller ikke tilladt med åben ild nogen steder på kirkegården. Heller ikke levende lys, lyder det fra kirkegårdsleder på Tønder Kirkegård, Jørn Skov. Han har dog ikke oplevet nogle problemer i forhold til brug af levende lys under afbrændingsforbuddet. - Det kan da godt være, at der er en enkelt, der har tændt et lys, og vi har heller ikke gjort noget særligt for at oplyse folk om, at de ikke må. Men selvfølgelig gælder afbrændingsforbuddet også i den her sammenhæng, og vi har holdt os til, at de regler, der gælder alle andre steder, naturligvis også gælder på kirkegården, fortsætter Jørn Skov.

Vi har tillid til, at folk overholder reglerne. Jørn Skov, kirkegårdsleder på Tønder Kirkegård

Kontrollerer ikke På Tønder Kirkegård har man valgt ikke at informere om, at man ikke må tænde levende lys på gravsteder i øjeblikket. - Vi har ikke oplevet det som et problem, og har derfor heller ikke tænkt på, at det skulle være nødvendigt at informere. Vi har tillid til, at folk overholder reglerne. Og et andet aspekt af det er, at vi jo ikke er her hele tiden. Vi har derfor heller ikke en jordisk chance for at kontrollere det, konstaterer han.