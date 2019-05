Tørke kostede jubilar en kvart millioner kroner

Forud for årets generalforsamling tog 75 af Plantningsselskabet Sønderjyllands aktionærer på skovtur i Løgumkloster Plantage. Plantagen er på 148 hektar og var selskabets første plantage, erhvervet tilbage i stiftelsesåret 1919 og dermed for 100 år siden.

A/S Plantningsselskabet Sønderjylland ejer og driver skove 12 forskellige steder i Sønderjylland.Af de samlede areal på 1493 er selskabets tre største arealer henholdsvis Rens Hedegaard med 275 hektar, Hyrup Plantage med 230 hektar og Eggebæk Plantage syd for Tinglev med 200 hektar. Selskabet har cirka 220 aktionærer.

Når driftsresultatet for 2018 kun blev på 280.000 kroner mod 600.000 året før, skyldtes dette ifølge Torben Ravn, at der måtte reserveres 250.000 kroner til udbedring af tørkeskader.

Skovturen i selskabets første plantage var optakt til årets generalforsamling, hvor skovfoged Torben Ravn, Mårbæk, berettede om et vanskeligt driftsår 2018 med tørkeskader og dårlige priser på juletræer. Heldigvis havde markedet for tømmer og flis været særdeles godt, hvilket havde bidraget til at budgetmålet blev nået.

I sin beretning til generalforsamlingen fortalte formanden for selskabet, gårdejer Per Bonefeld om årets udvidelser, der primært drejede sig om 21 hektar i Hyrup Plantage ved Bevtoft.

Før genforeningen

Ud over at være et driftig selskab med formålsparagraffen om at medvirke til skovrejsning i Sønderjylland og drive plantager, repræsenterer Plantningsselskabet Sønderjylland også et stykke grænselandshistorie.

Selskabet blev i al diskretion grundlagt i 1919, altså under tysk herredømme. Formålet var at være klar til at gå i gang med skovrejsning og drift, når genforeningen var på plads. Dengang viste ingen, hvor grænsen ville forløbe. I den første skyggebestyrelse sad også dansksindede personer, der var bosat i områder, der ved den endelige grænsedragning kom til at ligge i Tyskland. De forlod siden hen bestyrelsesarbejdet i skuffelse.