Tøndringen der løftede sløret for månens skjulte bagside

Med den kinesiske landing på månens bagside er der kommet fornyet fokus på en af Tønders kendte men også glemte sønner. Astronom Peter Andreas Hansen var en af sin tids største videnskabsmænd. Hans teorier inspirerede forfatter Jules Verne til sin science fiction-klassiker "Rejsen til Månen". På månen er et krater opkaldt efter guldsmedesønnen fra Tønder. Her minder et vejnavn, en kampesten i en park og et lille skilt på et hus om hans virke.