Tønders skadeklinik er i top

- Vi har et godt uddannet personale, og så oplever patienterne, at de kan komme til med det samme. Mængden af skader i området og personale hænger sammen, siger Matthias Giebner, der er ledende overlæge på Fælles Akut Modtagelsen ved Sygehus Sønderjylland, hvor skadeklinikken i Tønder også hører under.

LUP er vigtig

Brugerne har blandt andet vurderet emner som skiltning, praktiske forhold, information under besøget, smertelindring, modtagelse og information om ventetid.

LUP-rapporten er væsentlig for medarbejderne. Matthias Giebner forklarer:

- Det betyder meget for os, og det er altid skønt at blive rost, og det er rart at få at vide, når det går godt. Derfor betyder rapporten meget for os og personalet, og de har også fået at vide, at vi er meget tilfredse med deres indsats.