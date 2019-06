Tønders kniplinger trak entusiaster fra nær og fjernt

Det var en yderst tilfreds formand for Tønders kniplingsfestival, Lene Holm Hansen, der søndag kunne se tilbage på tre fine dage. Og festen med de fine tråde og spidse nåle slutter ikke der.

TØNDER: Det startede med en tyvstart og stort rykind, da Tønder Museum onsdag i sidste uge åbnede døren for udstillingen "Rosengrund og bitre mandler - Tønderkniplingernes historie". Det skete to dage før den officielle åbning af årets kniplingsfestival i Tønder fredag formiddag. Senest fra dette tidspunkt har Tønder Sport- og Fritidscenter samt den indre by i Tønder været præget af festivalens gæster, der er valfartet til byen fra nær og fjernt.

Den længste rejse havde en kvinde fra New Zealand.

- Hun har været her før, fortæller Lene Holm Hansen, Hellevad, der siden 2005 som formand har stået i spidsen for kniplingsfestivalen.