Tønders genbrugsplads er klar til fremtiden

Tønders nye genbrugsplads

Grunden, der er brugt til den nye genbrugsplads, er 25.000 kvm., hvoraf de 20.000 kvm. bruges til selve genbrugspladsen. De resterende 5000 kvm. optages af et nyt regnvandsbassin.



Der er separat indgang til grenpladsen, hvor der kan afleveres haveaffald alle årets dage døgnet rundt.



Tønders nye genbrugsplads er forberedt til, at der kan gives adgang til pladsen hele døgnet. Dette bliver formentlig ført ud i livet senest i år 2020.



Tønder Forsyning inviterer til åbent hus på den nye genbrugsplads fredag den 18. januar mellem 13 og 17.



Den nye genbrugsplads har kostet 22,5 mill. kroner at etablere.