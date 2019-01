Tønders Diabetesforening skal have nyt blod i bestyrelsen

Tønder: Diabetesforeningen Tønder Lokalforening holder ordinær generalforsamling mandag 25. februar kl. 19 i Tønder Sports- og Fritidscenter.

Aftenen indledes med et oplæg ved en repræsentant fra GF Forsikring om, hvordan man bedst muligt beskytter sine personlige oplysninger på internettet, og hvad man kan gøre, hvis uheldet er ude. Alle interesserede er velkomne.

Efter kaffepausen afholdes generalforsamlingen. Da lokalforeningens formand Edith Tröster efter fem år som formand og næsten 12 år i bestyrelsen har valgt at stoppe, og Susanne Andersen udtræder af bestyrelsen, skal der vælges to nye medlemmer til bestyrelsen. Grethe Hansen, Marianne Falk og Ulla Nielsen afgår efter tur og modtager genvalg.

Bestyrelsen regner med, at der blandt lokalforeningens 640 medlemmer er nogle, der har lyst til at stille op - og appellerer derfor til medlemmerne om at deltage i generalforsamlingen. /exp