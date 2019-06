Tønders Blå Kors butik er åbnet i større lokaler

Om det var nysgerrighed efter at se de nye lokaler, krejlergenet eller de gratis rundstykker, der var årsagen til det store fremmøde er uvist, men rundstykkerne var i hvert fald det største tilløbsstykke lige efter, at borgmester Henrik Frandsen (V) havde klippet den blå snor til den nye butik.

Dobbelt så stor butik

Den nye butik på Nørremarksvej 34 har været på vej et stykke tid, efter at det stod klart, at Blå Kors måtte flytte fra det hidtidige lejemål på Ndr. Landevej.

De seneste måneder er der blevet arbejdet på højtryk for at få den omkring 1000 kvadratmeter store butik klar. Udgangspunktet var en rå fabrikshal, der havde stået tom i mange år.

Med åbningen af den nye butik på Nørremarksvej, er der nu blevet dobbelt så meget plads til genbrugsguldet, og det har også krævet lidt flere frivillige hænder til at bemande butikken.

- Vi har fået tre flere til at hjælpe til, så der nu er 23 frivillige tilknyttet butikken. Udover at vi har fået en dobbelt så stor butik, så har vi også udvidet åbningstiderne. Før åbnede vi først kl. 12, men nu åbner vi til almindelig tid, nemlig kl. 10. Så vi er nu gået over til at have fuld åbningstid, fortæller Rikke Lykke, der er funktionsleder hos Blå Kors.