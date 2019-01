Tøndermarsk Initiativet søger ny projektdirektør

- Vi opslår en stilling med henblik på at ansætte en ny leder for Tøndermarsk Initiativet, fordi det er et kæmpestort projekt med mange facetter både på det bygningsmæssige og med hensyn til erhvervsudvikling, men også indenfor turismeudvikling og oplevelsesudvikling, siger Henrik Frandsen.

Tønder: Tilbage i december kom det frem, at projektdirektøren for Tøndermarsk Initiativet, Erik Jespersen, havde sagt sin stilling op fra 1. februar. Dengang vidste borgmester, Henrik Frandsen (V), der er formand for Tøndermarsk Initiativets koordinerede styregruppe, ikke, om der skulle findes en ny projektdirektør, der kunne føre Tøndermarsk initiativet i mål. Nu kan han dog bekræfte, at der bliver slået en stilling op i nærmeste fremtid.

Periode uden leder

Da stillingen endnu ikke er blevet slået op, og Erik Jespersen er væk fra 1. februar, så bliver der en periode, hvor Tøndermarsk Initiativet er uden en leder, men det mener Henrik Frandsen ikke kommer til at spille nogen større rolle.

- Der er jo både ansatte medarbejdere og kommunale medarbejdere, der er stærkt involverede i projektet. Det er en velkørende organisation, der er i så god en gænge, at det godt kan køre uden en leder i en periode, så længe det ikke er i al evighed. Så det er der styr på, siger han.

Lige efter det kom frem, at Erik Jespersen havde sagt op, sagde Henrik Frandsen, at det ikke var sikkert, at der kom en ny leder for Tøndermarsk Initiativet.

- Det kom som en stor overraskelse, at han havde sagt op. Derfor skulle vi lige diskuttere, hvad der skulle ske fremadrettet. Det her er ikke et rent kommunalt projekt, men et samarbejde med flere parter, der blandt andet tæller Realdania og A.P. Møller, og derfor var det nødvendigt at snakke situationen igennem, inden der blev meldt noget ud, siger han.