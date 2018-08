Tønderløbet vil have hele familien med

- Vi vil gerne slå et slag for, at god motion giver gode oplevelser, velvære og styrker sundheden, siger Inga Stein Michelsen som talsmand for arbejdsgruppen bag Tønderløbet.

Når den 22. udgave af Tønderløbet skydes i gang den kommende lørdag, den 1. september, håber Tønder Løbeklub som arrangør at se over 500 motionister - og helst med mange familier iblandt.

Tilmelding til årets Tønderløb foregår via hjemmesiden www.sportstiming.dk Under fanebladet "event" dukker Tønderløbet op.Forhåndstilmeldingen slutter torsdag aften. Der er mulighed for eftertilmelding i timerne op til løbsstarten lørdag på Torvet i Tønder.

Nyt samarbejde

Netop i bestræbelserne på at åbne Tønderløbet for folk, der måske ikke har helt faste motionsvaner, har Tønder Løbeklub i år indledt et særligt samarbejde med julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund.

- Børn og voksne fra Fjordmark deltager, og vi opfordrer til, at folk kommer og løber sammen med dem og bakker dem op, siger Inga Stein Michelsen.

Tønderløbet slår sig traditionelt op som "Danmarks fladeste og gladeste løb", og glæden har de seneste år ikke mindst været tydelig hos de yngste deltagere. Børneløbet, der er på 1,8 km og for deltagere under otte år, er blevet et tilløbsstykke. Her inviteres forældrene til at løbe en tur med deres purke.

- Der har været en misforståelse om, at forældrene også skulle betale for at være med i børneløbet, men det er ikke tilfældet, understreger arrangørerne.