Tønderløbet skifter spor og bliver mere bynært

- Vi har hidtil løbet på de ruter, der er blevet til Tønderstierne. Det betød blandt andet, at løberne på de længere distancer skulle løbe helt ud omkring Sæd, Ubjerg og Møgeltønder, og det, synes vi, var lidt ærgerligt. Mange vil jo gerne heppes på af familie og venner og tilfældige tilskuere, og så er det lidt dumt, at ruterne går så langt væk fra midtbyen, forklarer Inga Stein Michelsen fra Tønder Løbeklub.

Arrangørerne fra Tønder Løbeklub har nemlig besluttet, at løbet skal være endnu mere bynært, så der blandt andet bliver bedre mulighed for at heppe på løberne.

Tønder: Når startskuddet lyder til årets Tønderløb, bliver det traditionen tro på torvet i Tønder. Så meget er ved det gamle i løbet, der har over 20 år på bagen, men i år bliver alligevel væsentlig anderledes.

En ny rundstrækning

Tønderløbet består som vanligt af forskellige ruter. Der løbes et børneløb på 1,8 kilometer, og de voksne kan vælge mellem ruter på fem og 10 kilometer, samt et halvmarathon.

Alle ruterne løbes på en ny fem kilometer lang rundstrækning i det centrale Tønder.

- Vi kommer ikke ud på den anden side af Kongevej. Det gør, at løberne forbliver i centrum, og vi kommer også ud over den problematik, vi har haft med, at løberne nogle gange har måttet vente, fordi bommene gik ned ved jernbanen, forklarer Inga Stein Michelsen videre.

Alle de beboere, der bor langs den nye rundstrækning, er blevet varskoet om, at der kommer mange løbere forbi lørdag eftermiddag. Dermed håber arrangørerne, at der bliver lidt fest langs ruten. De opfordrer til at finde klapstolen og kaffen frem og måske endda hejse flaget.