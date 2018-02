Tønderhallernes førstemand trækker sig efter otte år

Jørn Skov har været formand for Tønder Sport- og Fritidscenter i næsten otte år og dermed i den periode, hvor centret blev moderniseret og udvidet for 45 mio. kr. Ved repræsentantskabsmødet i marts siger han stop. Arkivfoto: Hans Christian Gabelgaard

Tønder Kommunes beslutning om at sætte campingpladsen og vandrehjemmet i Tønder til salg er en medvirkende årsag til, at formanden for Tønder Sport og Fritidscenter, Jørn Skov, træder tilbage på det forestående repræsentantskabsmøde. Efter otte år i spidsen afleverer han et center i god drift, men uden plan og strategi, der tager højde for det forestående salg.

TØNDER: Det vakte opsigt, da et mangeårigt medlem af Tønder Sport- og Fritidscentrets bestyrelse, Michael Longerich, kort før jul meddelte, at han trak sig med øjeblikket varsel. Baggrunden var kommunens beslutning om at sætte campingpladsen og vandrehjemmet, der hører ind under centret, til salg. - Jeg ser beslutningen som et mistillidsvotum overfor bestyrelsens hidtidige arbejde, lød Michael Longerichs begrundelse for hans drastiske skridt. Nu er endnu en af bestyrelsens erfarne kræfter på vej væk. Bestyrelsesformand gennem de seneste otte år, Jørn Skov, Tønder, har forud for repræsentantskabsmødet i marts meddelt, at han trækker sig. Politikernes beslutning om salget af campingpladsen og vandrehjemmet spiller ind. - Det er ikke hovedgrunden, men den var med til at sikre, at jeg ikke overvejede noget andet end at stoppe, siger Jørn Skov.

Tønder Sport- og Fritidscenter Tønder Sport- og Fritidscenter er en selvejende institution, hvor den valgte bestyrelse er ansvarlig for driften, mens kommunen står som ejer af den langt overvejende del af bygninggsmassen.



Centret har de seneste år gennemgået en stor udvidelse og modernisering med en samlet investering på 45 mio. kr. Tønder Gymnasium har bidraget med 8 mio. kr. og har været med til at opføre hal 4. Den blev sammen med en ny multisal, nye mødelokaler og cafeteria-området indviet i maj 2015.



Centrets bestyrelse består af ni medlemmer, der er udpeget af idrætsforeningerne, handelsstandsforeningen, håndværkerforeningen og kommunen. Derudover der der udpeget to kommunalpolitikere. Sidstnævnte har i de seneste fire år været Lisbeth B. Petersen (V) og Jens Nissen (S). I de kommende fire år er Anita Eriksen (V) og Harald Christensen (S) kommunalbestyrelsens repræsentanter i bestyrelsen.

Overskud Mandag aften er der indkaldt til almindelig bestyrelsesmøde, og her vil formanden sammen med centrets daglige ledelse præsentere årsregnskabet for 2017. Det udviser et seks-cifret overskud og dokumentere ifølge Jørn Skov, at centret er i god drift og gænge. Den strategi, der blev lagt tilbage i 2012 under inddragelse af både borgere, foreninger og organisationer, viser nu sit værd. Jørn Skov lægger ikke skjul på, at han er modstander af politikernes salgsbeslutning. - Vi er ikke blevet spurgt eller hørt til sagen. Vi fik blot beslutningen præsenteret. Kommunen har senere beklaget selve forløbet, men holder fast i beslutningen, siger Jørn Skov. For ham kan et salg af vandrehjemmet og campingpladsen udløse økonomiske problemer for centret. - Man fjerner et af de to ben, som centret står på. Samtidig fjernes en tredjedel af omsætningen, men jeg tror ikke, at man fjerner en tredjedel af omkostninger. Man forbereder et salg uden at skele til konsekvenserne, lyder det fra den afgående formand.

Udvikling Et stort flertal i byrådssalen besluttede i kommunalbestyrelsens december-møde at udbyde campingpladsen, autocamperpladsen og vandrehjemmet til salg. Den daværende formanden for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Popp Petersen (SP), har tidligere forklaret, at salget ikke er udtryk for mistillid til den siddende center-bestyrelsen, nærmest tværtimod. - Det er meningen, at vi med en privat aktør vil forsøge at skyde genvej til flere investeringer, end der er mulighed for i kommunalt regi. Der er behov for store investeringer, både i sport- og fritidscenteret og i vandrehjem og campingplads. Investeringer som det bliver meget svært at finde midler til i kommunalt regi. Men jeg vil gerne udtrykke anerkendelse overfor det arbejder bestyrelsen og personalet har ydet. Jeg ser det ikke som en gren, der saves af. Det er en mulighed. Så det er da dobbelt trist, at der i bestyrelsen er nogen, der opfatter det som mistillid, forklarer Jørgen Popp Petersen.