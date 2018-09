Tønderblomstens fremtid bliver borgernes afgørelse

Åkanden vejer cirka to tons. Den har været ind og ud af Vidåen efterhånden adskillige gange. Springvandets fremtid er ikke afklaret, men der er mulighed for, at det vender tilbage til Mølledammen som del af byens julebelsyning i november. Arkivfoto: Uwe Iwersen

I stedet for en afklaring her og nu indgår fremtiden for springvandet "Åkanden" i drøftelserne for Tønder midtby. Dermed er der udsigt til, at sagen trækker i langdrag. Men der er grønt lys for, at springvandet vender tilbage til Mølledammen som en del af byens julebelysning.

TØNDER: - Hvor skal den hen, du? Se, det er det store spørgsmål, når det gælder springvandet Åkanden, også kaldt Tønderblomsten. I næsten 40 år har den haft sin faste plads midt i Mølledammen mellem Hostrups Hotel og Visemøllen. Men tidens tand har været hård ved den gave, som Tønder Kommune og byens borgere fik af Tønder Tekniske Skole tilbage i 1978. Faktisk så hård, at springvandet for to år siden blev bugseret i land for at underkaste sig en større renovering. Den har imidlertid ladet vente på sig - og enden på sagen er ikke umiddelbart forestående. - Springvandet kommer til at indgå i sonderingerne for Tønder Midtby, hvor der også er borgerinddragelse, siger chefen for Tønder Kommunes vej- og parkafdeling, Lars Erik Skydsbjerg. Før sommerferien lød meldingen fra rådhuset ellers , at Tønderblomstens fremtid vil blive afgjort i august, først i teknik- og miljøudvalget og siden i byrådssalen. - Vi er ved at klargøre sagen til politisk behandling. Udvalget skal afgøre, om man vil bekoste en renovering, og hvor springvandet efterfølgende i givet fald skal placeres, sagde teknisk direktør ved Tønder Kommune, Keld Hansen, i juni. Her midt i september kan det konstateres, at det ikke er sket. Hvad er problemet?

- Fagfolk på området vurderer, at det nye springvand ville løbe op i et beløb på 400.000 til 500.000 kroner, hvis ikke skolen, ingeniør- og leverandørfirmaer samt håndværkerne var gået ind i samarbejdet om dette projekt. Uddrag af artiklen i dagbladet Vestkysten i august 1978, hvor nyheden om springvandet til Mølledammen blev offentliggjort.

Tønders borgere fik første gang kendskab til Åkande-projektet i en artikel i Vestkysten i august 1978. Her blev springvandet værdi prissat til mellem 400.000 og 500.000 kroner.

Prisen Tønder Kommune har tidligere indhentet priser for en renovering af springvandet. De ligger mellem 50.000 og 150.000 kroner, alt efter hvor grundigt der skal gås til værks og hvor Åkanden, der i øjeblikket befinder sig på land, i givet fald påtænkes "genudsat". Formanden for Tønder Skulpturpark, Solveig Andersen, har tidligere tilkendegivet, at hun helst så, at springvandet fjernes fra den oprindelige placering, fordi det ikke harmonerer med de udstillede værker i skulpturparken, der er etableret rundt om Mølledammen og blev indviet tidligere på året. Talsmand for den arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med Gråbrødretorv og området omkring Amtmandens Have, Andreas Hansen, mener, at Åkanden skal tilbage, hvor den altid har stået. - Blomsten indgår i vore planer. Menigmand vil gerne have den, det er "upper class", der har bortdømt den, siger Andreas Hansen. Som et alternativ for Mølledammen er en placering ved Medborgerhuset bragt i forslag. Her lyder bekymringen dog, at springvandet i det meget lave vand vil fremstå alt for dominerende.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Tønderblomsten trænger til en kærlig hånd, inden den kan vende tilbage i bybilledet. Hvor det i givet fald skal være, i Mølledammen eller foran Medborgerhuset, må de kommende drøftelse omkring Tønders midtbys-planer vise. Foto. Uwe Iwersen

Historien Historien bag Tønderblomsten går tilbage til slutningen af 70'erne. - Tønder får nu et farvespringvand, som kommer til at pryde Mølledammen ud for Hostrups Hotel. Det blive samtidig et stykke håndværkskunst, en attraktion, som en af byens erhvervsskoler, Tønder Tekniske Skole, står bagved. Der er tale om en kæmpeblomst, som efter en bestemt cyklus - tidsinterval - åbner og lukker sig, mens farverne og springvandets karakter skifter, skrev dagbladet Vestkysten i august 1978. Artiklens overskrift lød "Tønderblomsten skal springe til byfest og musikfestival". Af artiklen fremgår endvidere, at det var teknisk skoles faglærere Harry Sørensen og Niels Vestergård Laursen, der stod i spidsen for blomstens tilblivelse. - Fagfolk på området vurderer, at det nye springvand ville løbe op i et beløb på 400.000 til 500.000 kroner, hvis ikke skolen, ingeniør- og leverandørfirmaer samt håndværkerne var gået ind i samarbejdet om dette projekt, skrev Vestkysten dengang. Tønderblomsten skiftende belysning og mekaniske bevægelighed har ikke fungeret i mange år. Det er heller ikke planen, at den del af springvandet skal reetableres.