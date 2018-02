Tønder-virksomheder er i økonomisk top 10

Virksomheder i Tønder kommune ligger således på en 9.-plads over, hvor der er mindst risiko for at tabe penge ved at handle med virksomheder i kommunen. Den mindst "farlige" kommune er Ærø, hvor under én procent af virksomhederne er i økonomisk klemme - tallet for Tønder er 1,63 procent.

TØNDER: Blot hver 61. virksomhed i Tønder Kommune er enten under konkurs, tvangsopløsning eller andet, som påvirker den daglige drift i en sådan grad, at de ikke kan betale deres regninger. Det viser data fra CVR, som regnskabsprogrammet Dinero har kigget nærmere på.

Top 10 over kommuner med mindst risiko for at tabe penge

Lille jysk risiko

Dårligst placeret er Albertslund Kommune, hvor hver 13. virksomhed er under konkurs, tvangsopløsning eller lignende.

- Helt sort på hvidt viser data, at erhvervsdrivende bærer en væsentligt større økonomisk risiko ved at sælge til virksomheder i Storkøbenhavn end til fynske og jyske virksomheder. Hvis vi skal se på det positive, så klarer især vestjyderne og et par mindre danske øer sig fremragende. I den del af landet er der altså større sandsynlighed for, at virksomhederne betaler deres regninger, siger Martin Thorborg, som er administrerende direktør i Dinero, i en pressemeddelelse.

For erhvervsdrivende er der god grund til at holde ekstra godt øje med status på de virksomheder, man sælger til. Det kan nemlig være forskellen på liv og død for en enkelte virksomhed.

- Jeg har selv prøvet at handle med virksomheder, som ikke betaler deres regninger til tiden. Det er dels vanvittigt irriterende, men det også en decideret trussel mod en virksomheds eksistens, siger Martin Thorborg.