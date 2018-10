Tønder-virksomhed har kurs mod rumfartsindustrien

Indehaverne af virksomheden, direktørerne Robert Okholm og Kristian Kvistgaard-Persson, ønsker i voksende grad at kunne koncentrere sig om produktionen og den tekniske udvikling. Derfor træder administrerende direktør Kristian Kvistgaard-Persson et skridt tilbage. Som ny administrerende direktør tiltræder pr. 1. november Mette Sørensen Boysen. Det skriver OKM A/S i en udsendt pressemeddelelse.

TØNDER: Med baggrund i ønsket om at styrke virksomhedens produktionsledelse gennemfører OKM A/S - Okholms Maskinfabrik i Tønder en rokade i ledelsen.

Ud i rummet

Ifølge den udsendte meddelelse skal de organisatoriske ændringer blandt andet ses i lyset af, at OKM A/S i stigende grad satser på fremstilling af dele til blandt andet automobil- og forsvarsindustrien.

- Det kræver en stadig tilpasning, så vi lever op til vore kunders ønsker og krav, siger Robert Okholm.

Han oplyser endvidere, at OKM A/S har taget fat på at sikre certificeringen AS9100, som betyder, at Tønder-virksomheden får adgang til at levere til luft- og rumfartsindustrien.

- Vi venter at have dette kvalitetsledelsessystem indkørt i løbet af et halvt år, siger Robert Okholm.

Netop klargøringen til den krævende certificering var en hovedårsag til, at direktøren for få uger siden trak sig som formand for TM Tønder Håndbold Elite A/S i forbindelse med efterårets generalforsamling.