Tønder vinder over rotterne

Efter kommunen har hyret et nyt firma til at stå for rottebekæmpelsen, ser det ud til, man er ved at få has på de små utysker.

Tønder: Rotterne i Tønder Kommune er ved at være helt til rotterne. Bekæmpelsen af de ubehagelige skadedyr er blevet væsentlig mere effektiv, og det afspejler sig nu i et faldende antal anmeldelser fra borgerne om rotter. Det skriver Tønder Kommune i en pressemeddelelse. Efter et noget turbulent år i 2015 overtog skadedyrsfirmaet Kiratin i 2016 opgaven med at bekæmpe rotter i Tønder Kommune. Skiftet har allerede givet synlige resultater. Indtil Kiratin kom på banen, var antallet af rotteanmeldelser stigende, men nu er det lykkedes at vende udviklingen, oplyser projektkoordinator Claus Pørksen fra Tønder Kommune. - I 2014 fik vi i alt 1.640 anmeldelser om rotter. Det steg i 2015 til 1.916, men herefter har antallet været for nedadgående. I 2017 var det nede på 1.448, fortæller Claus Pørksen.

Følger op på besøg

De positive resultater skyldes blandt andet, at kommunen og Kiratin er meget bevidste om, at der skal reageres hurtigt og effektivt på alle anmeldelser om rotter. Der er ligeledes stor fokus på, at det første besøg af rottebekæmperen følges op, og at indsatsen fortsætter, til der er sikkerhed for, at den enkelte ejendom er blevet rottefri. - Derudover bliver der lagt stor vægt på rådgivning og dialog med den enkelte husejer om, hvordan problemet bedst kan løses, og hvad man kan gøre for at undgå rotter i fremtiden, siger Claus Pørksen. Hvis man opdager rotter på en ejendom, er man forpligtet til at anmelde det på telefon 70 27 37 88 eller gå ind på kommunens hjemmeside og anmelde det. Man kan forebygge besøg af rotter ved at holde bygningsdele og afløbsledninger i en god og forsvarlig stand og sørge for at få lukket huller. Undgå også at efterlade affald på grunden.