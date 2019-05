Tønder var tæt på oprykningen: - Vi ville dø med skoene på

- Vi prøvede. Jeg synes, vi gjorde et godt indhug i kampen, men kendelserne gik bare ikke vores vej til sidst, og vi manglede selv lige det sidste. Men vi er glade for, at vi kom ud og fik sat et godt aftryk efter kampen i tirsdags, siger han med reference til tirsdagens hjemmekamp, hvor Kolding vandt med ti mål.

Punktum for en fantastisk tid

Én af de spillere, der nu forlader TM Tønder, er Emil Bergholt. Den 21-årige stregspiller er i den kommende sæson liga-aktuel hos Mors-Thy Håndbold, men havde helt til det sidste håbet, at han kunne være med til at sikre TM Tønder pladsen i landets førende liga.

Nu kan Bergholt uanset se tilbage på to sæsoner i Tønder - og det er to sæsoner, han glæder sig over:

- Jeg har haft en fantastisk tid i TMT i de seneste to år. Den første sæson var blandet, for jeg kom jo for at få spilletid, men at vi skulle rykke ned, var ikke en del af planen. Siden har jeg fået et kæmpe ansvar på holdet, og har spillet en stor rolle, hvilket jeg er meget taknemlig for. Der er et andet pres over at være en ledende spiller på holdet.

Samtidigt var modstanderen i oprykningskampene også helt særlig for Emil Bergholt. Med en håndboldopvækst i Skjern har rivaliseringen med KIF Kolding altid været stor:

- For mig at se, så kunne vi ikke have ønsket en bedre afslutning på sæsonen end det her oprykningsdrama, hvis vi da ikke kunne have gjort det direkte. Jeg kan i hvert fald sige helt fra hjertet som Skjern-dreng, at det kunne have været sjovt at sende KIF Kolding ned - men sådan gik det desværre ikke for os i aften, afrunder han.