Tønder-trio meldte sig ind i klimakampen

Den globale klimastrejke-dag mobiliserede kun få demonstranter foran Tønder Rådhus. Men de er klar til at komme igen næste fredag.

TØNDER: Et tilløbsstykke ser anderledes ud.

Fredag den 20. september, er udnævnt til global klimastrejke-dag, hvor skoleelever og studerende var opfordret til at udeblive fra skolebænkene, for i stedet at råbe de voksne og politikerne op.

I Tønder var det fredag morgen så som så med at efterleve opfordringen. Fra morgenstunden havde tre klima-demonstranter taget opstilling foran Tønder Rådhus. Med budskaber som "Havet stiger, klimaet stiger, politikerne tier" forsøgte Sarah Ida Filtenborg Hesler, Cecilie Lauritsen og Henrik Øgendahl, at fange både de kommunale ansatte, politikerne og morgentrafikanternes bevågenhed.

- Alle kan gøre noget for klimaet, for eksempel at sige nej til plastikposen i butikken og generelt spare på CO2, lød det fra demonstranterne.

De ville gerne have været flere.