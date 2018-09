Tønder til kamp mod sclerose

Tønder: Antallet af danskere med sclerose er fordoblet på bare 20 år, og hver eneste dag konstateres der i gennemsnit to nye tilfælde, fortæller Scleroseforeningen. Det er en alvorlig udvikling, som foreningen kæmper for at stoppe.

Søndag 9. september banker foreningens frivillige folk derfor på dørene på i Tønder for at samle penge ind til forskning i sygdommen.

16.000 danskere lever med sclerose. De har alle forældre, venner og naboer. Under overskriften "Venner og familie mod sclerose" går Scleroseforeningens 34 lokalafdelinger i Region Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark forrest i kampen mod sclerose. Blandt de aktive lokalafdelinger er Sønderjylland.

En af dem der samler ind i Tønder, er Jens Jacobsen:

- Min datter døde for 25 år siden af sclerose, kort før hun blev 20 år. Det var i 1993. I år er første gang, jeg er med til at samle ind for Scleroseforeningen, og jeg gør det, fordi jeg synes, man skal hjælpe, der hvor man kan, siger han.

Man kan melde sig som indsamler på Sammenmodsclerose.dk./Exp