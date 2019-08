Et 8,2 hektar stort område landbrugsområde på Rømøs sydø tæt på den nye autocamperplads, er udset til at blive udlagt som sommerhusområde. Her kan der blive plads til omkring 30 huse. Forslaget kommer på den politiske dagsorden på tirsdag.

RØMØ: Et nyt sommerhusområde kan være på vej på Rømø. Tirsdag har medlemmerne af Tønder Kommunes teknik- og miljøudvalg et forslag på bordet, hvorefter 8,2 hektar landbrugsjord på sydøen skal forvandles til sommerhusområde med plads til omkring 30 huse. - Det er en lang proces, og vi står helt ved begyndelsen, siger udvalgsformand Bo Jessen (V). Det udpegede område ligger syd for den nyetablerede autocamperplads og støder op imod det eksisterende sommerhusområde Sønderstrand. Med en grundstørrelse på 2.500 kvadratmeter vurderes det, at området kan udstykkes i omkring 30 nye sommerhusgrunde. Området er ifølge forvaltningens oplæg, udvalgt på baggrund af placering med gå- og cykelafstand til både Sønderstrand, Vråby Plantage og Havneby. Placeringen sikrer god adgang til såvel strand og natur som bymiljø og infrastruktur. Projektet understøtter desuden det lokale erhvervs- og serviceliv i Havneby, og den forsatte udvikling af byens faciliteter.

Sommerhuse I Tønder Kommune er der registreret 2056 sommerhuse. Af disse befinder sig cirka 1600 på Rømø.



Kommunens andet store sommerhus-område er Arrild Ferieby.



Det samlede antal sommerhuse i Danmark er opgjort til 200.989.



Danmarks største sommerhus-kommune er Odsherred med 23.282 registrerede sommerhuse.



Jyllands største sommerhus-kommune er Ringkøbing-Skjern med 9.446 huse.



Kilde: DST Analyse

De omkring 30 sommerhuse, der kan blive plads til, skal placeres inden for de med røde streger markerede matrikler. I bunden af billedet ses den vestligste ende af golfbanen ud til Sønderstrandvej. Skitse: Tønder Kommune

Høringsfase Når et nyt sommerhusområde bringes i spil netop nu, skyldes det ifølge Bo Jessen, at Erhvervsministeriet er kommet med et udspil om netop at udlægge nye eller omplacere eksisterende sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. - Vi har godt nok et antal ubebyggede grunde i eksisterende sommerhusområder. Dem agter vi ikke at tage ud, men søger i stedet statens pulje for nye sommerhusgrunde, forklarer Bo Jessen. Han peger blandt andet på, at de udpegede arealer ikke befinder sig i et område med store naturinteresser. Første skridt mod realiseringen af Sønderstrand-projektet på Rømø, bliver en offentlig høringsfase, hvor planen præsenteres helt overordnet. Det sker efter forudgående godkendelse i kommunalbestyrelsen, der efter den aktuelle tidsplan får sagen til behandling torsdag den 29. august. Herefter er der lagt op til en otte ugers høringsfase.

Lang vej Falder udspillet i god jord, videresendes oplægget til Erhvervsministeren, der kan vælge at forkaste ansøgningen, eller indarbejde det i et landsplandirektiv, der kan sidestilles med et lovforslag, der skal godkendes i Folketinget. Kommunens ansøgning skal indsendes senest i december i år. Sidste og tredje trin er, at Tønder Kommune på baggrund af det vedtagne landsplandirektiv, udarbejder et kommuneplantillæg og en lokalplan. Først når alle tre trin er gennemført er området udlagt til sommerhuszone og kan bebygges.

Store grunde Sønderstrand-udspillet er det andet store sommerhus-projekt, som teknik- og miljøudvalget har arbejdet med i nyere tid. Tilbage i april i år godkendte udvalget og siden kommunalbestyrelsen en udvidelse af sommerhus-området Kromose syd for Rømø Kirke. Det tog tre år at nå så vidt. Lokalplanen åbnede for opførelse af 13 nye sommerhuse, heraf ni med en størrelse på op til 250 kvadratmeter. Udgangspunkt for sommerhuse på Rømø var indtil da, at huse ikke måtte være større end 150 kvadratmeter. Hvilke husstørrelser, der kan blive aktuelle i forbindelse med det måske kommende Sønderstrand-projekt, er endnu for tidligt at sige. - Det bliver først aktuelt, når der skal udarbejdes en lokalplan. Desuden har vi sagt, at erfaringerne med de store huse på Kromose, skal evalueres inden vi går videre, siger Bo Jessen.