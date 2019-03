- Vi går helt klart ind til kampen med respekt for modstanderen. HØJ er et af de hold, der har mest rutine i form af spillere med erfaring fra ligaen. De er gode, hvis de får lov at spille deres spil, så vi har bestemt en opgave foran os. Vi skal have lukket dem ned og sikret, at de ikke kommer i gang, lyder opskriften fra TM Tønders cheftræner Torben Sørensen.

HØJ, Håndboldfællesskabet Ølstykke-Jyllinge, der aktuelt er syver i divisionen, har ved flere lejligheder drillet de førende hold i tabellen, og påførte da også netop TM Tønder et nederlag, sidst de to hold tørnede sammen i december. Det var en målfest, der endte med sønderjyske tømmermænd, da HØJ vandt 36-34.

Tre point i fem kampe

Omvendt går TM Tønder ind til søndagens kamp på bagsiden af et gevaldigt dyk i formkurven. Med tre point i de sidste fem kampe skal TM Tønder have point på kontoen, hvis ambitionerne om at gå ind til de afgørende kvalkampe på den mest optimale måde skal sikres.

- Vi skal tilbage på sporet og skal gerne styrket ind i oprykningsspillet. Vi har haft en svær tid som trup med sygdom og skader, men vi skal ud at vise, at det er os, der bestemmer i hal 2.

Ambitionen er klar - TM Tønder skal gerne lande grundspillet i 1. division på andenpladsen, da dette giver TM Tønder fordelen af at starte kvalifikationskampene på hjemmebane. Men hvem Torben Sørensen helst vil stå overfor af de nærmeste kombattanter, Skive fH og Team Sydhavsøerne, det tager han meget afslappet:

- Jeg vil gerne lægge et hold mere i puljen, for Ajax København kan også nå det. Det er ligemeget, hvem vi møder i kval-kampene. Det bliver nye kampe for sig selv. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kæmper videre for andenpladsen og dermed hjemmebane til første kval-kamp. Målet var top tre, og der skal vi være. Vi har gjort forarbejdet og har så haft en down-periode på det seneste, men vi skal have det i land. Slår man ikke til her, så taber man til de bedste hold.