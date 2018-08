Tønder sikres mod terror med store betonblokke

Sidste år blev den indre by i festivaldagene sikret med panserspærringer og en rendegraver. I et forsøg på at gøre den nødvendige terrorsikring lidt pænere, har kommunen indkøbt 50 store betonblokke. De vil også kunne bruges andre steder end i Tønder.

TØNDER: Det var en kedelig, men nødvendig premiere, som Tønder Festival oplevede sidste år. I kølvandet på adskillige terrorangreb i Europa måtte musikfesten i Tønder for første gang i sin over 40-årige historie sikres mod terror. Det skete blandt andet ved hjælp af opstillede panserspærringer på udvalgte steder. Panserspærringerne, der både bliver kaldt spanske ryttere og tjekkiske pindsvin slipper festivalsgæsterne og byens borgere for i år, men terrorsikringen er kommet for at blive. - Vi har indkøbt 50 betonblokke, der vejer tilstrækkeligt i forhold til politiets krav, forklarer trafikplanlægger ved Tønder Kommune, Bo Mørkbak Elefsen. Blokkene har en dimension af 60 x 60 x 120 cm.

Mobil afspærring Omkring 40 af disse vil torsdag blive placeret på strategisk udvalgte steder i den indre by og tilkørselsveje til gågaden. Det primære mål er at forhindre, at det bliver muligt at køre for eksempel en tung lastbil ind i en større menneskemængde. Baggrunden for tiltagene i Tønder er det generelle trusselsbillede mod Danmark. Det er Politiets Efterretningstjeneste (PET) der anbefaler øget opmærksomhed, og de lokale tiltag bliver koordineret i et samspil mellem kommunen, politiet og Brand & Redning Sønderjylland. Netop af hensyn til brand- og redningskøretøjer var en af de valgte afspærringer ved Delasvej i den østlige ende af Tønders gågade udformet som en mobil løsning i form af en rendegraver, der kunne køres til side med kort varsel. Dette ikke særligt indbydende syn erstattes i år af de indkøbte betonblokke. - Og så placerer vi en maskine i nærheden, så blokkene i en given situation hurtigt kan fjernes, Bo Mørkbak Elefsen.