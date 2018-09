Tønder samlede 15.000 kr. ind til Red Barnet

- Når vi samlet set snitter over 1000 kroner per indsamler, så er jeg rigtig godt tilfreds. Det tal kan Tønder godt være bekendt, siger han.

Tønder: Der blev i alt samlet lidt over 15.000 kroner ind i Tønder, da der søndag var indsamling for Red Barnet. Indsamlingen støttede rohingya-børn, der er flygtet til Bangladesh efter at være blevet drevet på flugt fra deres hjemland i Myanmar. Til indsamlingen dukkede i alt 15 mennesker op, hvoraf de 14 var i Tønder og en i Løgumkloster. Det højeste beløb, der blev samlet ind af en enkelt indsamler i kommunen var 2.233 kroner.

En god gerning

En af dem, der meldte sig til at samle ind for Red Barnet, var Glenn McPherson. Som pladsansvarlig for Tønder Festival har han haft travlt med at rydde op på pladsen efter dette års netop afsluttede festival. Han valgte at bruge sin første fridag i lang tid på at gå en tre timer lang tur med en indsamlingsbøsse.

- Igennem et langt spejderliv har jeg sagt, at jeg vil tage del i samfundet, og det føler jeg, at jeg gør på den måde her. Det er vigtigt for mig at give de mindrebemidlede i samfundet nogle muligheder, så det er fint, at Red Barnet både hjælper i Danmark og i udlandet, siger han.

For Glenn McPherson er det ikke den specifikke sag med rohingya-børn, der trækker, men mere det at hjælpe andre i nød. Det er noget, der ligger dybt i Glenn McPherson.

- Jeg startede til spejder som otteårig, og det er helt sikkert noget, der har påvirket mig meget. Det der med at gøre en god gerning for andre, det er der ingen tvivl om kommer derfra, siger han.