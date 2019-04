Tønder sætter kurs mod røgfri skoletid

TØNDER: I øjeblikket må rygere - elever som lærere - forlade folkeskolernes matrikler for at ryge en cigaret. I fremtiden kan også det blive forbudt at tænde en smøg i skoletiden i Tønder Kommunes skoler.

- Nu har vi besluttet, at nu hedder det røgfri skoletid, fortæller Kim Printz Ringbæk (S), der er formand for børn- og skoleudvalget.

Udvalget - der er sammen med sundhedsudvalget om initiativet - behandlede på aprilmødet en tids- og procesplan for arbejdet med røgfri skoletid.

På børn- og skoleudvalgets majmøde vil en specialkonsulent fra Kræftens Bekæmpelse komme med inspiration til arbejdet med røgfri skoletid, i juni skal en handleplan for indførelsen behandles, og til august skal en handleplan sendes til kommunalbestyrelsen.

- Så skal vi sørge for, at der kommer nogle handleplaner i skolerne, sådan så de ved, hvad er det præcis for nogle måder, man skal gøre det på. Hvordan vil de eventuelt gå ud og sanktionere i forhold til, hvis der nu var nogle, der skulle finde på at overtræde de regler?, lyder det fra udvalgsformanden.

Forbuddet mod rygning i skoletiden skal gælde elever fra 0. til 10. klasse, og Kim Printz Ringbæks umiddelbare holdning er, at tiltaget også skal gælde de ansatte på skolerne - han ved dog endnu ikke, hvordan de tager imod det.

- Det kan da være, at der kommer nogle rygere, der synes, det er rigtig træls, konstaterer han.